No dia 29 de julho é comemorado o Dia do Batom, item indispensável na bolsa e nécessaire de qualquer mulher. Quem é fã de maquiagem sabe bem o poder que um batom tem. E, por menor que seja o amor pelo universo beauty, é quase impossível sair de casa, pelo menos de vez em quando, sem usar esse produto. Mas toda a produção para aquele casamento, formatura ou noite especial pode ir por água abaixo depois da primeira bebida. Algumas mulheres até não se incomodam com a necessidade de retocar o batom, contudo, passar o cosmético nos lábios repetidas vezes pode se tornar um tormento.

Para ajudar quem deseja fugir do pesadelo dos batons borrados, Rosemeire Oliveira, instrutora do curso de maquiagem do Instituto Embelleze, ensina um passo a passo com dicas essenciais para aumentar a durabilidade do produto. Confira!

Antes de tudo

A boca é uma área de fácil ressecamento, principalmente durante o inverno. Portanto, antes de pegar o batom, é importante aplicar hidratante nos lábios. Manter a hidratação ajuda a remover peles mortas e a evitar descamação, fator que colabora para a saída do produto dos lábios.

Base para o batom

A utilização de base ou pó translúcido ajuda a criar uma camada para receber o batom. Além de prolongar a fixação e disfarçar as linhas da boca, os produtos neutralizam o tom natural dos lábios e intensificam a cor que virá em seguida.

O contorno

Um lápis de boca da mesma cor que o batom, utilizado em movimentos firmes e precisos, ajuda a desenhar os lábios. A técnica é perfeita para quem tem dificuldade em aplicar o produto sem borrar, já que estabelece um limite de até onde a aplicação deve ir. Além de facilitar o processo, a dica ainda possibilita mudar o formato da boca, dando a ilusão de lábios mais grossos ou finos. Para isso, basta desenhar os lábios acima ou abaixo das linhas originais.

Enfim, o batom

O ideal para a aplicação do batom é utilizar um pincel especial para a boca. Dessa forma, utiliza-se a quantidade necessária do produto. Ao contrário do que muitos pensam, usar muitas camadas do batom não é sinônimo de alta durabilidade. Evitar o excesso faz com o produto se adeque perfeitamente a boca, aumentando tanto a fixação quanto a sua duração.

Truque de influencer

A influenciadora digital Rô Quintino (roquintinoo), que também é dona de casa, mãe e empresária, sabe bem como alguns truques ajudam na correria do dia a dia. Com isso em mente, ela compartilhou com o Daqui Mulher sua dica especial para fazer o batom durar mais.

"Antes de passar o batom, uso um fixador prime ou um balm labial. Se você não tiver nenhum dos dois, minha dica é passar antes um batom cremoso nude ou em tom bem mais claro do que o batom que pretende usar. Para finalizar, uso um fixador de maquiagem. Nesse caso, não indico a água termal, porque ela costuma esfarelar o cosmético."

Bazar

Confira alguns lançamentos de produtos.

Avon

O batom líquido Powerstay tem textura cremosa e acabamento matte vibrante com 16 horas de duração sem necessidade de reaplicação. Com aplicador de ponta fina e superfície achatada, que desenha as curvas da boca enquanto preenche com cor, o não transfere, seca rapidamente e é flexível, graças a fórmula, que se movimenta com os lábios e te deixa livre para comer e se expressar sem necessidade de reaplicação.

R$ 34,99

Simple Organic

Os batons líquidos da Simple Organic, marca orgânica, vegana, natural e cruelty free, tem ação de hidratação profunda e uma ótima pigmentação. Sua fórmula líquida e seu pincel almofadado facilitam a aplicação. Contém ingredientes hidratantes que penetram facilmente na pele e ajudam na recuperação de lábios ressecados, criando uma camada protetora e fazendo com que os lábios não percam sua hidratação natural.

R$ 75

O Boticário

Make B. Blanc é um batom cremoso, com cor e formula suave e sofisticada, além de textura mate que promove alta cobertura na 1ª aplicação.

R$ 49,90

Clarins

O Water Lip Stain conta com uma fórmula à prova de transferência e de longa duração. Composta por mais de 77% de água, se funde instantaneamente com os lábios, para que você esqueça que está usando, deixando para trás um acabamento imperceptível semelhante a uma tatuagem. Como uma tinta, a textura adorna os lábios com um novo tom de cor.

R$ 179