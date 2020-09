Os livros conferem um toque final à decoração de qualquer ambiente. “Além de visualmente instigantes, eles carregam consigo um pouco da personalidade de quem mora, compondo um décor afetivo”, explica Ieda Korman. Ao lado de sua sócia, Carina Korman, as profissionais defendem a versatilidade dos livros na hora de decorar os ambientes. Segundo Ieda, eles são um dos itens decorativos mais versáteis, se encaixando bem em todo ambiente da casa.

“Adoramos utilizá-los sobre aparadores e mesas de centro ou laterais, por exemplo, compondo harmoniosamente com outros objetos”, conta. Nesse caso, a arquiteta lembra que o ideal é escolher os volumes mais especiais, com capas duras e impactantes. “Livros de arte e fotografia, ou aquela impressão comemorativa de uma obra importante para o morador são ótimas escolhas”, diz. Além de trazerem cor e personalidade, eles permitem uma fácil personalização e adaptabilidade do ambiente.

“Para um visual contemporâneo, é possível combinar livros na vertical e horizontal, trazendo sensação de movimento para a estante”, destaca. Para facilitar, Ieda indica uma organização por ordem alfabética, tornando o acesso ao item desejado fácil e intuitivo. “O alto da estante deve receber os volumes menos procurados, mas que pretendem ser guardados, ao passo que os livros ainda não lidos ou mais consultados devem estar ao alcance das mãos”, complementa. Prateleiras altas também são boas escolhas, pois não comprometem a circulação.

Uma dica das profissionais para quem tem muitos livros é se valer de cantinhos muitas vezes esquecidos da casa, como a área sob a escada ou até corredores. “É possível criar uma circulação multiuso, levando a biblioteca para o corredor. Nesse caso, é importante sempre se atentar ao tamanho da estante, tomando cuidado para não comprometer a circulação”, diz Ieda. Prateleiras e móveis com formatos pouco convencionais são outra tendência. Nichos diagonais, divisórias vazadas para separar ambientes e prateleiras com ferragens embutidas para sustentação dão um charme a mais em qualquer ambiente.