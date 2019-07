Você já percebeu que a franja tem se tornado a queridinha das mulheres que querem mudar o visual? Recentemente, a atriz Carolina Dieckman adotou o estilo e, assim como ela, muitas outras têm apostado no corte. Para o expert em visagismo Pietro Trindade, se o cabelo é a moldura do rosto, a franja é o efeito artístico dessa moldura. Veja a seguir os esclarecimentos do profissional de beleza para quem deseja ter uma franjinha para chamar de sua.



O formato do rosto deve ser levado em consideração na hora de aderir à franja?



Não existe um formato de rosto para quem deseja aderir à tendência. O visagismo atual deixou de ser somente uma avaliação da estrutura do rosto e passou a considerar vários fatores, como comportamento, personalidade, estilo e a imagem que se deseja emitir. Para adequar a franja à pessoa, o profissional vai conversar com a cliente, fazer uma análise mais aprofundada para entender o motivo pelo qual ela querer migrar para a franja, seja para harmonizar, enfatizar ou amenizar alguma parte do rosto. Contudo, se houver um corte errado, sem levar em conta a estrutura facial, a espessura e simetria dos fios e até o couro cabeludo, a franja poderá interferir de maneira extremamente negativa, causando uma completa desarmonia no rosto.



Cacheadas podem ter franja?

Com certeza! A franja para mulheres com cabelo cacheado está super em alta. A questão do poder ou não está muito mais relacionada ao quanto a cliente consegue sustentar aquele estilo, o quanto ela se sente preparada para lidar com uma imagem que tem uma intervenção facial.

É possível criar diferentes penteados?

A franja é versátil. Dá para brincar bastante, colocar grampo, presilha, fazer topete. Mas o mais importante é que a mulher goste de usar cabelo no rosto porque, mesmo com as opções de penteados, dependendo de como for feito o corte, não tem como evitar que a franja fique no rosto. Uma alternativa é a franja postiça, que permite vários efeitos e pode ser um bom teste para saber se você realmente vai se adaptar a ela no dia a dia.



Como escolher o corte mais adequado?

Existem muitos tipos de franja. É preciso avaliar a textura e a espessura do fio, como a mulher gosta de usar o cabelo, se risca para o lado esquerdo ou direito, entre outros fatores. A franja é um acessório que requer pouca manipulação, mas, se a mulher deseja manipular mais, uma alternativa é a franja lateral, por exemplo. Alguns cortes de franja requerem uma sobrancelha bem feita, um rímel mais glam, um embelezamento do olhar.

