Ludovica Day spa: confira dicas de especialistas para fazer os tratamentos em casa Mesmo durante a quarentena é possível cuidar da beleza e ainda relaxar o corpo e a mente

Não é preciso sair de casa nem ter uma estrutura profissional para se dar de presente momentos de relaxamento e terapias de bem-estar e beleza. Com planejamento e criatividade, é possível fazer o day spa no aconchego do lar ou incorporar esses momentos no dia a dia. “Atividades como massagem ou tratamento de pele também podem recuperar um pouco desse prazer que a ...