Manter aquele cabelo hidratado e brilhante não é uma tarefa nada fácil. E, para os fios loiros, que já passaram por processos de descoloração, o desafio é maior ainda. Segundo a hairsylist, Clary Faria, especialista em loiros há mais de 16 anos, o segredo de um cabelo bem cuidado é um só: cronograma capilar.

A rotina de tratamento é composta por três passos: hidratação, nutrição e reconstrução dos fios. "Na primeira etapa, fazemos a reposição de água no fio. Já no segundo momento é reposto os nutrientes que foram perdidos do cabelo e, por fim, na reconstrução, é feito o processo de reposição da queratina", explica.

Ainda conforme a especialista, todo tipo de cabelo pode passar por um cronograma capilar, como, por exemplo, aqueles que passam por processos constantes de chapinhas, escovas, alisamentos, mesmo que nunca tenham sido tingidos. O tempo de duração de um cronograma capilar irá variar de cabelo para cabelo. Normalmente varia entre um e três meses. "Logo nas primeiras sessões já se nota resultados positivos", explica.

A colorista Daniele Almeida reforça a importância, quase que obrigatória, de cumprir um cronograma capilar pós-tingimento dos fios. "O cabelo é danificado no momento em que ele é descolorido ou tingido. Por isso, é indicado sempre o tratamento completo, para que a estrutura do cabelo se reconstrua e, assim, mantenha por mais tempo a cor e o brilho dos fios." explica Daniele.

Confira o passo a passo do cronograma:

Hidratação: ela vai repor água e lipídeos e isso irá preparar os fios para receber os tratamentos seguintes.

Nutrição: a nutrição vai fazer a reposição de vitaminas e aminoácidos. Invista em produtos que contenha óleos ou manteigas ricas em vitaminas A, E e B, aminoácidos além de fontes de ômega 6 e 9.

Reconstrução: esse passo vai ajudar na reestruturação do cabelo preenchendo a massa perdida por processos oxidativos e químicos, devolve resistência e estabilidade. Invista em produtos com creatina, arginina, colágeno e proteínas, que podem ser de origem vegetal do tipo proteína e aminoácidos de trigo ou de soja.