A cosmetóloga paulista Cris Dios, sócia da rede Laces and Hair, e sua equipe especializada - conceito de hair spa e slow beauty - estarão em Goiânia oferecendo os tratamentos mais pedidos do Laces. Uma parceria inédita trouxe os produtos para o Salão Evva, de Goiânia, que agora é o único no Brasil a revender a marca fora da rede.

Além de poder adquirir os cosméticos também é possível realizar as terapias capilares no salão. A missão do Laces é levar saúde natural aos cabelos e ainda proporcionar um momento de integração entre corpo, mente e alma. As vagas são limitadas e podem ser agendadas pelo número (62) 98293-4040.

A jornalista do Popular, Ana Cláudia Rocha, entrevistou Cris Dios e você pode conferir tudo clicando aqui.