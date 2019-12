Muito se fala sobre cosméticos orgânicos, veganos e cruelty-free atualmente, mas você sabe realmente qual a diferença entre eles?

Cosméticos orgânicos: esses cosméticos devem possuir, no mínimo, 95% de matérias-primas certificadas como orgânicas. Os 5% restantes podem ser compostos por outras matérias-primas naturais. As matérias-primas certificadas orgânicas são naturais e baseadas nos métodos do sistema orgânico de produção, que procuram respeitar e preservar os recursos naturais e não utilizam no processo, agrotóxicos e nem substâncias sintéticas. Os cosméticos orgânicos possuem normalmente os selos do IBD, Ecocert e produtos orgânicos Brasil.

Cosméticos veganos: são produtos que não utilizam nenhuma matéria-prima de origem animal e que não realizam testes em animais para sua produção. Os cosméticos veganos não são compostos necessariamente por matérias-primas orgânicas ou naturais, podendo contém substâncias sintéticas ou de derivadas do petróleo, desde que não tenham sido feito nenhum tipo de teste em animais em toda a cadeia produtiva.

Cosméticos cruelty-free: são os cosméticos livres de testes em animais, tanto no produto que está sendo comercializado, como nas matérias-primas utilizadas na formulação. No entanto esse tipo de cosmético pode conter matérias-primas e ingredientes de origem animal.

Feira de beleza:

Conheça alguns lançamentos do mercado.

Pro Vegetal Alpha Redux Coffee Sérum Concentrado - Extratos da Terra

Vegano, é livre de Parabenos, óleo mineral, glúten free e age diretamente na gordura localizada. O produto aumenta ainda a ação da enzima responsável pela queima da gordura e estimula a drenagem dos tecidos.

Shower Gel Ameixa Glamourosa - The Body Shop

Sabonete líquido em gel para banho, de edição limitada, que limpa e deixa a pele suave e levemente perfumada com fragrância floral, frutal e fresca. Enriquecido com extrato de ameixa proveniente da Turquia e açúcar orgânico do Comércio com Comunidades do Paraguai.

Máscara de Argila Young - Simple Organic

A argila vermelha possui estudos comprovando sua eficácia antiaging. Aumenta em 173% a elasticidade e 38% o efeito tensor. Também auxilia na redução de medidas e agir como antiestresse, de forma suave, sendo indicada para peles maduras. A argila vermelha intensifica a renovação celular das camadas superficiais da pele, aumentando a elasticidade e a microcirculação, além de ser energizante e suavizante, resultando em uma pele revitalizada, com viço e luminosidade, além de estimular o colágeno, reduzindo as linhas de expressão.