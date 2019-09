Com a chegada da primavera e, logo em seguida, do verão, muita gente deixa a vontade de usar as madeixas longas de lado e adota o cabelo curtinho. Se identificou? Então se joga, já que por serem práticos e elegantes, os cabelos curtos estão super em alta.

Para as mais corajosas, que buscam uma mudança radical, o pixie cut é uma ótima escolha. O modelo foi adotado por famosas como Fernanda Paes Leme e Erika Januza. Segundo o hair style Roberto Capelli, da Ikesaki, o importante é que as mulheres, tenham consciência de que o pixie cut é um modelo de cabelo moderno e com atitude.

"Dependendo do comprimento da franja, pode-se se obter resultados diferentes. A franja mais curta deixa o estilo mais moderno e despojado. Já a franja mais longa, que é o pixie cut alongado, irá deixar o ar mais sofisticado e feminino", explica.

Um ponto alto desse corte é sua praticidade, tornando fácil o cuidado com os fios. Para um efeito mais "selvagem", os cabelos podem ser arrumados de um jeito mais desordenado. Também é preciso levar em conta que, para manter o corte, serão necessárias visitas regulares ao salão de beleza.

"Em suma, quem acha bacana cabelos curtos e quer ganhar em praticidade e estilo, pode adotar o pixie cut sem maiores preocupações", finaliza Roberto.