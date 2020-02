O desejo de grande parte do público feminino com a chegada do Carnaval, é curtir todos os embalo proporcionados pela festa, de bem com o espelho. O mercado de estética oferece diferentes opções de tratamentos capazes de deixar o rosto livre de qualquer imperfeição e o corpo sem a desagradável presença de gorduras localizadas, flacidez e estrias.

Confira, a seguir, seis procedimentos ideais que a especialista em emagrecimento Mari de Chiara da Clínica Chiquetá, listou para quem deseja aproveitar o feriadão prolongado com tudo em cima na avenida, bloquinhos, nas praias ou no conforto do lar.

Peeling de Cristal

Indicação: uma dermabrasão, ou seja, uma esfoliação realizada mecanicamente na pele com o objetivo de remover marcas e melhorar o aspecto da pele, tratando cravos, manchas, rugas e estrias corporais.

Como funciona: procedimento é feito por meio de uma ponteira que aplica e retira o cristal com pressão, mas sem provocar dor nem ardência.

Quantidade de sessões: De acordo com a indicação do especialista, uma, a cada quinze dias ou uma vez ao mês.

Valor médio: de R$ 100 e R$ 400, a sessão.

Carboxiterapia

Indicação: Combate de forma eficaz a gordura localizada e diminui a flacidez. O método é pouco doloroso, realizado em 40 minutos.

Como funciona: procedimento consiste na aplicação de gás carbônico no tecido subcutâneo por meio de injeções para melhorar a circulação celular e a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, destruir as células de gordura. O método não provoca danos ao organismo, pois o CO2 é eliminado na respiração.

Quantidade de sessões: no mínimo, dez sessões, realizadas semanalmente.

Valor médio: R$ 120 e R$ 500, a sessão.

Intradermoterapia

Indicação: A sessão de intradermoterapia dura em torno de 30 a 60 minutos e pode ser aplicado um anestésico local alguns minutos antes do procedimento para garantir mais conforto ao cliente. A técnica usa microagulhas para fornecer uma série de injeções na camada intermediária (mesoderma) da pele. A ideia do tratamento é que ele aja nas causas subjacentes aos problemas estéticos tratados, como má circulação, retenção de líquidos e inflamação dos tecidos conjuntivos, que causam danos à cútis.

Como funciona: usada tanto para combater gordura localizada quanto para diminuir a flacidez, a técnica tem como único inconveniente o desconforto causado pelas punções.

Quantidade de sessões: são necessárias 10 sessões, realizadas uma vez por semana.

Valor médio: R$ 80 e 180 R$, a sessão.

Criolipólise

Indicação: A criolipólise usa baixas temperaturas para acabar com a gordura localizada. O aparelho é colocado na superfície da pele, fazendo as células de gordura serem congeladas a temperaturas negativas para serem destruídas.

Como funciona: como é indolor, o método causa apenas um pequeno desconforto nos primeiros 15 minutos de aplicação. Após a sessão, que dura cerca de uma hora, não há necessidade de repouso ou de qualquer cuidado especial.

Quantidade de sessões: De uma a duas sessões.

Valor médio: R$ 150 e R$ 1.000, a sessão.

Laser de CO2

Indicação: Trata-se de um feixe de luz composto por CO2, semelhante a um “chuveirinho” de luz, ou seja, ao ser disparado, microfeixes de laser atingem a pele profundamente, de modo que há finas colunas de tecido que são atingidas pelo laser, ao lado de colunas que sem mantém intactas, mas que mesmo assim, recebem os benefícios do tratamento por também receberem o calor produzido pelo laser.

Como funciona: O laser de CO2 fracionado é um tratamento para a pele altamente requisitado quando se tem o desejo de tratar manchas, rugas, flacidez, cicatrizes, cicatrizes de acne e estrias; podendo ser aplicado no rosto, pescoço, colo, braços e mãos.

Quantidade de sessões: a indicação vai depender de cada especialista.

Valor médio: R$ 1.000 e R$ 2.500 para a face e o pescoço.

Liporeductyl

Indicação: Protocolo corporal voltado a redução da gordura localizada aliando a combinação de altas tecnologias e práticas minimamente invasivas. Um tratamento com duração de 2 meses que promete resultados de lipoaspiração, sem sofrimento e dieta.

Como funciona: O tratamento consiste na técnica de hidrolipoclasia mais recursos eletroterápico.

Quantidade de sessões: Dois meses de traamento fechado e completo.

Valor médio: R$ 2.200