Ludovica Confira dicas, produtos e receitas caseiras para tirar cravos do rosto Certamente você já se aventurou em uma receita caseira para tirar os cravos, não é mesmo? Veja como minimizar os cravos e ter uma pele mais saudável e resistente

Os cravos presentes no rosto, principalmente na zona T (nariz, queixo e testa) incomodam qualquer um e podem até progredir para uma acne e causar dor na pele, caso não seja eliminado. De acordo com a esteticista e cosmetóloga Roseli Siqueira, eles surgem ainda na adolescência por causa do excesso de hormônios e das glândulas sebáceas. Certamente você já se ...