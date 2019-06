É fato que nem todos os dias o cabelo está aquela maravilha. Muitas vezes pode ser que não deu tempo de lavar no dia anterior ou você não escutou o despertador e, até mesmo, dormiu com ele molhado. Todas as mulheres já passaram por esse dia e, na maioria das vezes, a única opção é fazer aquele rabo de cavalo básico.

No entanto, com pequenas técnicas e produtinhos, o visual terrível pode ficar estiloso e alternativo. É o que hairstylist e colorista Bruno Oliver. O profissional acredita que penteados fáceis e práticos podem fazer toda a diferença nos dias que o cabelo não está afim de ajudar. "Usar o rabo de cavalo com tranças laterais esconde o visual sujo do cabelo, além de trazer uma proposta estilosa para o look. Outra opção para aquelas que não gostam do cabelo todo preso é fazer um coque com metade do cabelo. O coque no topo da cabeça traz uma pegada gringa para a mulher, tornando a aparência bem alternativa", fala Bruno.

Mas têm muitas mulheres não gostam de prender os cabelos e preferem a naturalidade dos fios soltos. Para essas, a solução para sair do "bad hair day" são os shampoos secos. "Esses produtos são capazes de mascarar a oleosidade dos fios a curto prazo. O uso é excelente para mulheres que sofrem com a oleosidade e acabam lavando os fios todos os dias. Outra dica para usar o cabelo solto é fazer babyliss. A ferramenta colocará o foco nos cachos e não na raiz oleosa. Mas cuidado, nada de usar ferramentas térmicas todos os dias ", explica.

Uma dica para evitar esse tipo de dia é ter mais atenção aos fios. O cronograma capilar é uma ótima opção para nutrir e fazer com que os fios fiquem no seu devido lugar. "O cronograma faz com que o cabelo recupere os nutrientes, se hidrate e tenha uma reconstrução prolongada. Outra dica é a utilização de óleos capilares. Esses produtos fazem com que a água e o brilho dos fios voltem, além de não ser tão caro", conclui o especialista.