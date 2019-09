Você já ouviu falar que dormir maquiada irá obstruir seus poros e terá problemas com acne? Os danos ainda se estendem aos cílios, que podem ficar ressecados, quebradiços e até mesmo cair. Todo mundo sabe que é essencial remover a maquiagem todos os dias. Mas você sabe como fazer isso corretamente?

De acordo com o maquiador Paulo Lobo, profissional do Oliver Salon, retirar a make faz com que a pele não sofra danos precoces. "Muitas mulheres, ao retirarem a maquiagem de maneira não eficiente, expõem a pele a infecções por conta dos poros abertos. Passar um sabonete em barra com água no rosto não remove por completo a maquiagem, apenas camufla a limpeza, fazendo com que a pele fique mais propícia ao aparecimento de acnes", explica Paulo.

Segundo ele, o primeiro passo do processo deve ser a pré-remoção. "Utilizar lenços demaquilantes para retirar o 'grosso' da maquiagem faz com que o rosto já tenha uma hidratação de apoio. O segundo passo é utilizar água micelar. Esse produto remove rapidamente os resquícios de base que o lenço não conseguiu retirar", diz o maquiador.

Prestar atenção na remoção de maquiagem dos olhos também faz parte das dicas. "Remover tudo de uma vez pode quebrar os cílios e, por conta disso, recomendo que a mulher pegue um algodão com demaquilante e passe suavemente nos olhos, com movimentos de vai e vem."

Para a finalizar, o especialista orienta lavar o rosto com água corrente. "A água fria faz com que os poros se fechem, dando espaço para a circulação fazer seu trabalho. Recomendo a utilização de sabonete leve e de pH neutro. Para a finalização, hidratar o rosto com o um produto para a face é essencial", conclui Lobo.