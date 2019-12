Assim como o Natal, o verão está cada vez mais próximo. Considerada a estação mais quente do ano, o temporada começa em 22 de dezembro, com dias mais longos do que as noites e com rápida evaporação da água acumulada nos solos. Tudo isso, inclusive, provoca chuvas constantes em algumas regiões do país.

Neste período, não é só a pele que sofre com as altas temperaturas da estação. Os cabelos também são danificados, ainda mais aqueles que têm procedimentos químicos, como escova progressiva ou descoloração. Por isso, esses fios necessitam de cuidados especiais.

De acordo com a tricologista Sandra Assis Mais, a hidratação é fundamental em qualquer estação, mas no verão ela assume papel ainda mais importante para o bom funcionamento do organismo que, com pelo menos dois litros de água por dia, permite a boa saúde dos cabelos.



"Ao se expor ao sol, os cabelos sofrem danos profundos. A exposição prolongada vai deixar os fios mais ásperos e sem brilho. Os cabelos sofrem lesões que, em alguns casos, são irreversíveis, e só cortando para tirar aquele aspecto de queimado do sol”, diz.

Ainda segundo Sandra, é preciso programar o uso de químicas distante da exposição ao sol. "Além disso, usar cosméticos com protetor UVA e UVB para os fios e chapéu ou boné para proteção do couro cabeludo vai ajudar a evitar queimaduras na região. O alerta é que, a exposição excessiva ao sol pode provocar a perda do cabelo."

Caindo na água

A exposição ao mar e a piscina também são fatores de risco para os fios nesta época. "Quando há esse contato, o cabelo sofre com o fotoenvelhecimento, processo oxidativo e alteração de Ph. Esses fatores externos atingem diretamente a elasticidade, hidratação, brilho e cor dos fios", explica a tricologista.

Nesse caso, os cabelos loiros ficam com aspecto esverdeado e os cabelos escuros com reflexo avermelhado. A especialista orienta que, após exposição à água do mar e piscina, é imprescindível lavar bem os fios, higienizar o couro cabeludo e hidratar os cabelos com cosméticos apropriados para o equilíbrio de Ph, repondo proteínas e lipídios.

"Além disso, é sempre importante, em todas as estações do ano, evitar dormir com os cabelos molhados. A umidade pode favorecer a ação fúngica e os fios molhados se tornam mais frágeis, e no embaraçamento pode exigir mais da fibra capilar”, ressalta.

A orientação é também evitar secador e chapinha, deixando os cabelos secarem naturalmente. Além disso, o ideal é prender menos os cabelos, pois a ação prejudica muito os fios. “Quando o cabelo é preso de forma muito tracionada e contra a nascente dos fios pode provocar a queda e a quebra desses fios."