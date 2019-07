A rotina da manhã de muitas brasileiras se resume a acordar, tomar o café da manhã e se aprontar para ir ao trabalho. Na hora de se arrumar, boa parte das mulheres fazem o famoso "reboquinho", ou seja, passam maquiagem. Porém, segundo o maquiador Paulo Lobo, profissional do Oliver Salon, muitas delas cometem erros na hora de preparar a pele antes de aplicar a make no rosto.

“A preparação de pele é crucial para que a maquiagem dure mais tempo sem agredir o rosto. Ter esse cuidado é mais importante que a utilização do blush na maquiagem. Uma boa preparação faz com que a pele tenha um ‘escudo’ contra o envelhecimento precoce e é imprescindível que a mulher saiba a importância disso. Uma pele sem uma boa preparação, e que utiliza maquiagem todos os dias, pode ficar oleosa, craquelada, frágil e com mais possibilidade do aparecimento de acnes", diz Paulo.

Ainda conforme o maquiador, o primeiro passo é limpar. "Fazer a limpeza da pele é o ponto inicial da preparação. O uso da água micelar deixa a pele completamente limpa e sem resíduos, algo que o sabão líquido normal não faz. O segundo passo é hidratar a pele com algum hidratante facial. Hidratar o rosto faz com que a pele tenha abertura para fazer a renovação celular, previne rugas e faz com que a base não craquele", explica o maquiador.

Depois da hidratação, é importante que a mulher se atente à proteção solar. "A todo momento estamos expostos à luz. Até mesmo a luz do computador pode causar manchas na pele e isso deve ser evitado. É muito importante que a mulher tenha o cuidado de usar protetor solar depois da hidratação. Logo após esse passo, recomendo a hidratação dos lábios com o lip balm de sua escolha.”

Para a finalizar a preparação de pele, o primer é o agente que irá fazer com que a maquiagem dure o dia todo. "Esse produto faz com que a pele fique aveludada e perfeita para a inserção da make no rosto. O primer possui como intuito principal aumentar a durabilidade da maquiagem, fazendo com que ela aguente todo o batente do dia a dia", conclui.