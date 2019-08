Muitas mulheres têm dúvidas na hora de cuidar dos fios e, por isso, boa parte delas costuma assistir tutoriais de hidratação capilar e partir para a prática. No entanto, o resultado pode não ser o esperado. Óleo de coco, banana e óleo de rícino são algumas das receitas mais usadas, mas especialistas garantem que esses ingredientes fazem parte do grupo do "barato que sai caro".

De acordo com o hairstylist e colorista Bruno Oliver, a primeira coisa que se deve fazer na hora de hidratar os fios é entender o próprio tipo de cabelo. "A escolha da máscara de hidratação deve ser guiada pelo tipo de cabelo que a mulher possui. Não adianta para uma mulher que tem cachos utilizar uma máscara para cabelos lisos. É mais provável que a máscara não faça nenhum efeito, mas há a possibilidade de agressão ao cabelo, dependendo da composição do produto", esclarece.

O segundo passo na hora de tratar os fios é entender o cuidado que ele precisa. "As necessidades do cabelo variam de pessoa para pessoa. Um cabelo que possui progressiva necessita mais de uma reconstrução do que um cabelo com mechas. Recomendo que a mulher procure um profissional que diga a ela sobre o que o seu cabelo precisa. Geralmente, cabelos maltratados precisam de uma boa máscara de hidratação, mas em alguns casos o cronograma capilar é o mais indicado para recuperar os danos", diz o hairstylist.

A frequência do uso da máscara irá depender do estado do cabelo. "O recomendado é utilizar a máscara no banho, logo após o enxágue do xampu e antes do condicionador. Um erro muito constante das mulheres é passar a máscara depois de finalizar a limpeza com condicionador. Esse produto fecha as cutículas dos cabelos, não permitindo a entrada da máscara hidratante. A frequência de hidratações também depende. Se o cabelo está muito opaco, sem brilho e ressecado, recomendo a utilização da máscara duas vezes na semana, em dias alternados. Se a utilização do produto for apenas para manutenção do brilho, a aplicação de 15 em 15 dias já é suficiente", explica o especialista.

Para aquelas que gostam de manter os fios sempre hidratados e brilhosos, Bruno também indica um produto para carregar na bolsa. "Óleos capilares são ótimos restauradores de brilho. Além de não serem tão caros, os óleos trazem de volta a água e a saúde dos fios. A dica para quem quer ter um resultado mais rápido é aplicar bastante óleo no cabelo de noite para lavá-lo de manhã. O resultado será visivelmente superior ao dia anterior", conclui Oliver.