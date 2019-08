Manter as unhas saudáveis, sem que o esmalte descasque, e evitar que elas quebrem é um desafio diário para muitas mulheres. “É preciso tomar alguns cuidados e incluir novos hábitos na rotina para não ficar no prejuízo”, nail artist Adriana Castro, da Singu. Mas como manter as unhas sempre fortes? A especialista lista algumas dicas sobre o assunto. Confira.

1. Aposte nas bases fortalecedoras

Esse item é indispensável. A base protege a pontinha dos dedos, garantindo uma aplicação mais uniforme do esmalte. "O produto evita que as substâncias danosas dos esmaltes sejam absorvidas, além de contar com componentes como carbonato de cálcio, formaldeído e derivados de quinino em sua fórmula, que ajudam a combater o enfraquecimento das unhas”, explica Adriana.

2. Deixe de lado a acetona

Apesar de retirar o esmalte com mais facilidade, a acetona é prejudicial para a saúde das unhas. Seus componentes são agressivos e causam ressecamento, aumentando as chances de quebra e enfraquecimento. "Os removedores de esmalte são uma ótima opção para substituir a acetona.”

3. Ar fresco para as unhas

Ainda que não precisem de hidratação contínua como a pele, as unhas precisam de um tempo para respirar entre uma esmaltação e outra, já que o uso excessivo de esmaltes impede que elas descansem das toxicidades presentes nos vidrinhos. "Para evitar problemas como a quebra e as temidas manchinhas brancas, retire o esmalte um ou dois dias antes de pintar novamente", pontua a especialista.

4. Lixas para que te quero?

De acordo com a Adriana, lixar bem as unhas é uma ótima jogada para evitar os retalhos que ficam nos cantinhos, região em que a maioria dos acidentes acontecem. É fundamental repetir essa prática, pelo menos, uma vez na semana, deixando as partes laterais retas para evitar que qualquer imprevisto do dia a dia resulte na quebra.