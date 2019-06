Citando a famosa frase da série Game Of Thrones: o inverno está chegando. No Brasil, a estação tem início no próximo dia 21. A temperatura amena dessa época é muito gostosa, mas também exige tratamento diferenciado para os cabelos. Afinal, já com o friozinho de outono, se torna hábito aumentar a temperatura do chuveiro, o uso dos secadores, além de diminuir as lavagens dos fios. Como consequência disso, surgem caspas, fios opacos e sem brilho, ressecamento e queda.

Segundo o tricologista e terapeuta capilar Arillson Christino, o outono e o inverno são épocas propícias para o aparecimento de doenças do couro cabeludo, como coceira, eczema, seborreia e até queda. "No inverno, o couro cabeludo fica menos hidratado por falta de suor e, com isso, surgem doenças relacionadas ao ressecamento da região", afirma.

Outros fatores que também podem influenciar no problema, como a temperatura quente da água, que resseca e retira o óleo natural do couro cabeludo. "A água deve estar sempre de morna para fria. Os cabelos devem ser lavados pelo menos três vezes por semana para ficarem mais fortes e mais protegidos", alerta Arillson.

Ainda segundo o especialista, o uso de chapéus, boinas, toucas, lenços e gorros também deve ser moderado, pois acabam facilitando o surgimento de fungos e bactérias no couro cabeludo. Além disso, usar o secador também merece atenção especial. "Para proteger os cabelos das ações provocadas pelo ar quente e dar mais brilho aos fios, é importante utilizar algum protetor térmico antes de usar o aparelho".

Se o dano já foi causado, alguns tratamentos ajudam a recuperar os fios. "A argiloterapia para o couro cabeludo é uma opção. Trata-se de uma terapia capilar que primeiro utiliza óleo essencial apropriado ao fio do cabelo, para depois ele receber os benefícios da argila, proporcionando um peeling mecânico e fortalecendo o bulbo capilar", conta.

Há ainda o tratamento chamado "SOS", que revitaliza, devolve a proteína do cabelo e, em muitos casos, substitui a famosa escova progressiva. "O SOS é bastante eficaz em cabelos que precisam de cuidados devido às químicas constantes. O efeito é duradouro perante os modelos que existem no mercado. Por proporcionar uma hidratação profunda e verdadeira, retira volume e o efeito frizz, com duração de um a dois meses”, finaliza.