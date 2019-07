As celebridades estão aí para provar: os apliques de cabelo "fazem" a cabeça de muita gente. Seja para dar volume ou comprimento, eles são uma alternativa rápida e simples de mudar o visual temporariamente. A facilidade na colocação ajuda ainda mais, permitindo mudar o look em casa, sem a necessidade de auxílio profissional.

Para aproveitar o artigo por mais tempo, cuidados são necessários para manter as extensões bonitas e bem cuidadas. Segundo a especialista Nilta Murcelli, pioneira no mercado na produção de apliques com fios naturais, os cuidados são bem simples.

A profissional lista dicas básicas para cuidar dos apliques em casa. Confira!

Lavagem

Os apliques de fios naturais ou humanos, como também são conhecidos, devem ser lavados de acordo com o uso. Se não tiver risca de silicone pode ser lavado em casa, com shampoo e condicionar de uso comum. No entanto, se o aplique tiver risca de silicone é indicado que seja lavado no salão para não danificar o acabamento.

Pentear

Ao escovar, é recomendado o uso de pente ou escova de cerdas largas, penteando os fios das pontas até a raiz, tirando com cuidado os nós quando tiver.

Secagem

Apliques com fios naturais podem ser secados em casa e o cuidado é igual ao do cabelo original: não deixar o secador muito quente próximo aos fios para não queimar. Lembrando que os apliques com risca de silicone devem ser lavados e secados por profissionais do salão para não danificar.

Armazenamento

O ideal é conservar os apliques dentro de embalagens plásticas ou em caixa, evitando que os fios tenham nós, peguem poeira e sujidade.

Manutenção

A manutenção depende do estilo de cada aplique. Porém, o indicado é voltar ao salão após 6 meses de uso continuo para recolocar fios caso tenham caídos. Já o aplique com risca de silicone não tem manutenção, será necessário trocar por outra. Por isso, para garantir boa aparência por tempo prolongado, é indicado que os cuidados necessários sejam realizados por profissionais.

Cortes e tinturas

Não corte e não pinte os apliques por conta! É possível adequar os apliques ao formato desejado, mas o ideal é realizar esse procedimento no salão para manter coloração, tamanho e formato do cabelo original, usando produtos apropriados para conservar o brilho e maciez que garantem um cabelo uniforme quando o aplique for utilizado.