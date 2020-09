Nem chuva de arroz, bolo de andar ou orquestra de músicos. O elemento que mais caracteriza a cerimônia do casamento é, com certeza, a noiva. E, para personificá-la, nada mais icônico que o vestido desejado por elas para o dia tão sonhado. Nos últimos meses, por conta das medidas de isolamento social ante a pandemia do novo coronavírus, o mercado de moda para noivas se adapta na mesma direção do setor de eventos, confeitaria, joias e outros fornecedores do segmento.

“O vestido é o símbolo maior da cerimônia e, com as transformações do mercado, a moda sempre adapta às novas realidades mundiais”, explica o produtor de moda Thiago Cardoso. Com casamentos mais minimalistas, números reduzidos de convidados, espaços íntimos, como jardins das próprias casas ou áreas abertas, os vestidos das noivas ganham novos modelos, tecidos, formatos e texturas que contribuem para as diretrizes de tendências das novas festas surgidas em 2020.

Tecidos mais leves, como tule, seda e crepe, com cortes que priorizam a simplicidade, sem deixar o romantismo de lado, são os principais pedidos de noivas nesses novos tempos. “As cores tradicionais, como o branco, continuam a reger os vestidos de noivas, mas eles agoram trazem caimento, movimento, conforto, em modelos para eventos que pedem roupas que realmente atendam a essa necessidade”, aponta Thiago.

Diversas coleções de moda já priorizam elementos de leveza e conforto quando o assunto é roupa de festa. No caso dos vestidos, entender que os casamentos já não são mais volumosos como antes, com grandes festas em espaços fechados, é o primeiro passo para criar uma extensão para a roupa da noiva. Segundo Thiago, é preciso se adequar ao momento na premissa absoluta do “menos é mais”.

“O vestido de agora não poderia dar a opulência que um espaco de festa permite. São cortes mais leves, fluidos, não tão carregados com bordados. Saias mais secas, cortes mais lânguidos, que tragam realmente esse olhar intimista para o vestido”, destaca o profissional. Com a coleção Cápsula 12:3 Noivas, do Atelier Cristiano Bernardes, Thiago Cardoso desenvolveu uma série de tendências de moda para noivas contemporâneas. Aqui, você confere as principais inclinações do mercado para os próximos meses. As fotos são de Ricardo Maruk, a beleza é assinada por Juliana Campos, as joias de Surama Bittencourt e produção da Voz Criativa.