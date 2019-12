Quando o assunto é beleza, não esquecemos o protetor solar no rosto, os creminhos anti-idade e as intervenções para deixar as ruguinhas indesejáveis e as manchas no passado. Mas algumas áreas do corpo, que são tão delicadas quanto a pele do rosto, acabam negligenciadas em muitos casos. Esse é o caso do colo, por exemplo.

Como se trata de uma região sem pelo e com poucas glândulas sebáceas, responsáveis pela impermeabilização e lubrificação da pele, os problemas de pele geralmente têm grande relação com a exposição solar, que é cumulativa. Por isso, desde criança é preciso ter cuidado com o tempo sob o sol, bem como usar filtro solar várias vezes ao dia.

O colo costuma ser local de aparecimento da melanose solar, famosas manchinhas, que podem ser claras ou escuras, acompanhadas ou não de queratose solar, que é quando a pele fica com aparência mais áspera e descamativa. Além disso, a região possui grande dificuldade em regeneração e cicatrização, o que facilita o aparecimento de linhas, rugas, flacidez e ressecamento excessivo.

Tratamentos

A aplicação de toxina botulínica tipo A é uma das opções de tratamento para o rejuvenescimento do colo. O resultado esperado é suavização das rugas horizontais e verticais do colo e pescoço com o efeito "lifting de Nefertiti", que é uma alusão à rainha do Antigo Egito, cujo busto esculpido é admirado por seus traços faciais realistas.

Os bioestimuladores de colágeno também podem ser ótimos para tratar essa região. Por meio de uma bioestimulação, o organismo produz colágeno novo, o que promove um efeito rejuvenescedor no colo. Segundo a dermatologista Taiz Campbell, “os bioestimuladores são ativos que atuam estimulando os nossos fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno, deixando a derme mais fina, melhorando o aspecto das rugas finas, o tônus, o viço e dando mais brilho para a pele”.

Podem também ser associados aos ácidos hialurônicos de hidratação, que dão efeito de skinbooster, a toxina botulínica, a lasers, que vão ajudar a melhorar a qualidade da pele e, por fim, aos peelings químicos e mecânicos, como o de cristal, que dão mais luminosidade, rejuvenescem e favorecem o uso e ação de outros tratamentos cosméticos em consultório.

Ainda conforme a especialista, existem tratamentos que são preventivos e tratam as rugas antes de aparecerem de fato. “Não há uma idade definida para iniciar o tratamento. Quando a paciente começa a se incomodar, ela pode já buscar uma avaliação médica e verificar o tratamento adequado para ela”, finaliza.