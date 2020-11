A médica dermatologista Izabella Bomfim (CRM-19737), membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, inaugurou sede própria da Clínica Faccia, no Metropolitan Mall (localizado no Jardim Goiás) neste mês de novembro.



O espaço de 50m², com com duas salas de procedimentos, leva a assinatura da arquiteta Débora Mesquita - que buscou referências urbanas e uma pegada moderna e descolada - fugindo do estilo tradicional de clínicas do gênero.

De acordo com Izabella, serão oferecidos serviços para homens - com protocolos específicos para a pele masculina - e mulheres que desejam um atendimento especializado, "aliado à rapidez e praticidade".

A principal aposta - considerada “carro chefe” do local - é a associação do "botox" a outros procedimentos pouco invasivos, formando "combos" direcionados à diferentes faixas etárias, com foco na prevenção aos sinais da idade e resultados mais naturais.