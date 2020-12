Uma nova técnica de lipoaspiração HD a laser, que diminui de 25 para 3 dias o tempo médio de recuperação do paciente, foi apresentada em Goiânia há alguns dias. Chamada de One S.T.E.P, a tecnologia preserva as células-tronco da gordura para possibilitar o uso na medicina regenerativa: enxertos ortopédicos, preenchimentos de sulcos faciais, remodelagem corporal e rejuvenescimento facial, enxertia em glúteos e mamas, rejuvenescimento das mãos e regeneração capilar.

“A técnica consiste em uma tecnologia da luz laser que possui um comprimento de onda específico com os adipócitos. Essa alta especificidade proporciona um aspirado livre de tecido conectivo e células inflamatórias”, explica o cirurgião plástico Bruno Garcia. A luz laser altamente específica, portanto, possui grande afinidade com o tecido adiposo. “Por meio da técnica, eu consigo fazer um tracejado e definição da lipo HD mais definido e com segurança, prevenindo a formação de fibrose”, garante.

A técnica beneficia o paciente com redução de hematomas e edemas e uma significativa redução da dor, pois libera opióides endógenos naturais. Além disso, proporciona um menor dano tecidual, já que não utiliza força mecânica como a lipo tradicional. “Consequentemente, o paciente torna-se apto a retornar mais rapidamente às atividades laborais, já que reduz significativamente o período de recuperação”, finaliza.