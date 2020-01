A famosa marquinha do biquíni é o sonho de consumo de muita gente, mas antes de estender o corpinho debaixo do sol vale ficar atento aos cuidados com a pele. Segundo a dermatologista Maria Lígia Mendonça, o mais importante é não esquecer do filtro solar, que deve ser reaplicado a cada três horas. “O fator de proteção precisa ser, no mínimo, 30 - o que já protege em torno de 93%”, opina, destacando que as áreas mais expostas, como o rosto, o couro cabeludo, os pés e o tronco, precisam de cuidado redobrado. “Nesses casos vale lançar mão de roupas especiais, chapéus de abas largas e viseiras”, complementa.

A especialista lembra que alguns grupos, como pessoas que possuem sardas, vitiligo e acne em estado avançado, precisam tomar cuidado, da mesma forma que as pessoas que sofrem com dermatites, rosáceas e psoríase. “Como no verão a pele fica mais sensível e, por vezes, mais oleosa, vale também utilizar sabonetes específicos, hidratantes com texturas mais leves e protetores solares com fatores maiores”, orienta. No mais, vale dar um tempo na água quente e no uso das buchas, investir em águas termais e tônicos faciais e fazer do protetor labial um melhor amigo.