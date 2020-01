O clima do verão deve impactar também o prato, onde precisam reinar alimentos mais saudáveis, leves e frescos. A afirmação é da nutróloga Heloise Medeiros, acostumada a lidar com pacientes que acabam saindo da linha durante as férias. “Neste período fica mais fácil, e cômodo, optar por produtos industrializados e é aí que mora o perigo. Ao substituir, por exemplo, a ingestão de peixes, como sardinha, atum e salmão, responsáveis pela prevenção do envelhecimento precoce, por um hambúrguer, a pessoa perde a chance de ter uma refeição completa e deliciosa.”

Na dieta de verão o destaque também vai para o tomate, que reduz a oleosidade da pele, tem função anticaspa e diminui o ressecamento das unhas. A cenoura garante aporte de vitamina A e contribui para um bronzeado ainda mais bonito. O abacate diminui as olheiras e fortalece os cabelos. “Pensando em estimular o colágeno, devemos incluir também a abóbora. E de olho na ação antioxidante, as frutas vermelhas”, ensina.

Cabelos

Segundo o cabeleireiro Christian Angley, o cuidado com os fios no verão começa pela escolha do shampoo e do condicionador. “O ideal é usar produtos específicos para o seu tipo de cabelo. O mesmo vale para a máscara capilar e os óleos, que devem respeitar a textura das madeixas e sempre conter proteção UVA, UVB e UVC. Usar essa misturinha três vezes por semana ajuda na hidratação dos fios, evitando que eles fiquem fragilizados: ressecados, opacos e sem brilho”, garante ele, destacando que no caso de cabelos claros, grisalhos e brancos, os cuidados precisam ser redobrados.



Outra dica valiosa é aplicar filtro solar também nas madeixas. “Hoje no mercado já encontramos cremes de pentear, óleos e leave-ins com proteção UVA e UVB, o que evita a oxidação da cor, popularmente chamado de desbotamento”, explica. Os produtos, que devem ser carregados na bolsa, também protegem as madeixas do ressecamento, por isso podem ser reaplicados, no mínimo, três vezes ao dia, “penteando os fios com os dedos”, ensina. Quem não gosta de cremes e óleos, pode optar pelo silicone, solúvel ou não solúvel, que retém a umidade e diminui o frizz.