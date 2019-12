Para alegria geral, o final de ano é um período repleto de comemorações e festas. Nesta época, empresas realizam confraternizações, amigos se reúnem em celebrações, acontecem reuniões em família, além, é claro, da festa do Natal e da virada de ano. É hora de preparar os looks para as ocasiões especiais. O que se espera é que as tendências e novidades do universo beauty marquem presença nas festas.

“Esse é um momento de alegria e confraternização entre famílias e amigos. Então, temos de adequar a maquiagem a nossa personalidade, estilo e ao tipo de comemoração que será realizada”, orienta a makeup artist Renata Costa. “A tendência este ano é trazer a naturalidade e o glow para a pele, resultando em um ar chique e saudável. Para os olhos, temos várias opções, como os delineados e as sombras metalizadas, a exemplo da dourada, prata e bronze. Para os lábios, uma boca vermelha e qualquer variação dessa cor é uma boa pedida”, adianta.

O acetinado na pele e nos olhos pode ser a escolha certa. “Essa textura dá aquele toque especial na maquiagem. O Natal costuma ser um momento mais informal, onde queremos estar à vontade com a família e amigos. Priorize a naturalidade, que não deixa de ser uma supertendência que continuará no próximo ano. Evite peles muito carregadas e olhos com muito preto.”

Pronta para a virada

Para Renata, na celebração da virada de ano, a produção vai depender do estado de espírito e de como a pessoa quer entrar no novo ano. “Para a festa, você pode abusar do brilho, com sombras acetinadas e metalizadas, usar glitters, apostar na pele glow, bem iluminada, e no efeito vinil com gloss, para a boca.”

Já tradicionais nessa época, as cores dourado e prata também marcam presença na make de réveillon. “Elas surgem principalmente nos olhos, mas outras cores com textura metalizada também reinam nessas datas. Evite usar a mesma textura em toda a maquiagem, como uma make totalmente opaca na pele, nos olhos e na boca. O legal é fazer uma composição de texturas. Por exemplo: uma pele acetinada, olhos metalizados ou com brilho, boca opaca ou com gloss, para dar equilíbrio e beleza a maquiagem”, sugere Renata.



Pele glow

Quer apostar na pele glow, bem iluminada e natural? Confira o passo a passo.

Prepare a pele: a limpeza, tonificação e hidratação são pontos essenciais. Procure se hidratar bastante e siga firme a rotina de cuidados, com produtos de qualidade e de acordo com seu tipo de pele.

Primer: além de iluminar a pele, ele confere um efeito de maciez.

Base leve: com a pele já preparada pelos passos anteriores, aplique uma base leve. Isso trará um ar mais natural à produção.

Iluminador: para uma pele glow, use o iluminador, mas nos locais corretos. Ele deve ser aplicado apenas nas áreas que se deseja destacar com brilho, como o nariz, as têmporas e o arco do cupido da boca, por exemplo.

Blush: o tom mais bronzeado ou um leve blush rosado são os melhores para criar o efeito glow. Mas é importante deixar um ar natural, então não abuse.

Nada de make derretida

Retocar a maquiagem várias vezes ou ficar com “cara de panda” após algumas horas de festas? O ideal é não ter de escolher entre essas opções, não é mesmo? Segundo Renata Costa, para a make durar durante as festas, antes de tudo, é preciso limpar e hidratar bem a pele. “Isso faz muita diferença no acabamento e na durabilidade da produção. Também pode ser usado um fix beauty, que também revigora a pele e ajuda na fixação da maquiagem. Você pode aplicar antes, durante e depois da maquiagem. É incrível”, indica.

Retrospectiva

Com curadoria do beauty artist Rafael Guapiano e do hairstylist Italo Saliccio, confira as tendências mais marcantes do universo da beleza deste ano.

Skincare

O empenho para manter uma rotina de skincare foi geral. E as máscaras faciais conquistaram o coração das beauty lovers, marcando presença em diferentes texturas. Famosas pelos diferentes efeitos na pele, como iluminar, revigorar, diminuir a oleosidade, fechar os poros, entre outros, as máscaras faciais se tornaram aliadas da pele bem cuidada, pré ou pós-make. Quem ainda não investiu, vale a pena testar!

Com brilho natural

A pele iluminada com brilho natural conquistou a internet e os desfiles das grifes em 2019. “Esse efeito na make ganhou destaque justamente por realçar os traços do rosto e, consequentemente, a beleza feminina. Se ainda não aderiu, a dica é simples: aposte nos iluminadores. Várias marcas lançaram produtos com intensidades diferentes para efeitos variados, e é possível encontrar iluminadores em formato de bastão, líquido e em pó”, comenta Guapiano. Para facilitar a aplicação, a dica do profissional é o pincel leque, por permitir uma aplicação leve e certeira do produto.

Levemente borrada

A boca com efeito borradinho ou esfumada criou um alerta de tendência após estourar em desfiles nacionais e internacionais. “Para aderir, basta esfumar as laterais dos lábios com um pincel de esfumar ou de sombra”, indica.

Olhos com cor

Que basiquinha, que nada! Olhos ganharam destaque na make, mas dessa vez sem o famoso preto esfumado. Cores vibrantes e tons neon conquistaram o mundo beauty/fashion. “Para aplicar sombras com consistência mais cremosa, o pincel de lábios pode ser certeiro, além de ser bem preciso.”

Produtos 3D

Produtos para make com características tridimensionais, que deixam o acabamento da pele ainda mais profissional, estão entre os destaques em 2019. Esponjas e pincéis de make 3D tornaram-se tendência por terem cerdas ou recortes que se encaixam em cantos do rosto.

Superfood

Os produtos feitos à base de alimentos, que agregam nutrientes ao corpo, ganharam destaque neste ano. Cosméticos que aderiram à tendência dos superalimentos, que já fazem bem para o organismo, agora são usados a favor da pele e cabelo.

Amarrações + lenço

O coque e outros penteados com amarrações estão entre os mais pedidos em 2019. “Prático e versátil, o coque ganhou uma atualização chiquérrima com os lenços como novo acessório. Fios levemente soltos e o bagunçado proposital deixam o penteado ainda mais descolado”, explica o hairstylist Italo Saliccio.

Franja, meu amor

Este foi o ano delas: as franjas fizeram a cabeça de celebridades, fashionistas e influencers. Por isso surgiram produtos para atender às mulheres que aderiram ao corte. “Uma das novidades para cuidar das franjas é a famosa minichapa, que ganhou os holofotes justamente por facilitar a rotina de cuidados do corte.”

Fivelas e grampos

Grampos e fivelas ganharam atualizações, agora com strasses, brilhos e formatos ousados. A proposta é deixar que eles apareçam e contracenem com o look. Para quem ainda não investiu e não sabe muito bem como combinar, uma dica é começar com grampos mais discretos, fazendo combinações diferentes nos penteados.

Instagramáveis

Produtinhos instagramáveis conquistaram o coração, ou melhor, o feed, das viciadas em beleza. As marcas estão se preocupando não apenas em desenvolver um produto que ofereça uma boa performance, mas também algo que fique bonito de ser compartilhado nas redes sociais. Tudo é pensado (dimensões do produto, cores, design. etc.) para a foto sair perfeita.