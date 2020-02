Acessórios, muita purpurina e brilho, um look maravilhoso e claro um olhar marcante para a festa mais animada do Brasil. Essas são algumas opções para você arrasar no Carnaval. E para auxiliar na montagem da sua maquiagem, os cílios vem como uma peça fundamental. Sejam cílios postiços coloridos e volumosos ou os mais naturais que dão aquele olhar de boneca que são apostas além dos dias de folia.

"As extensões de cílios são ótimas opções para quem quer destacar o olhar de uma forma natural, com fios alongados, curvados e cheios de volume", comenta Luzia Costa, fundadora da Sóbrancelhas, marca especializada em embelezamento do olhar.

Se você quer ter o olhar poderoso tanto no Carnaval como depois, conheça as três técnicas mais procuradas no mercado e escolha a ideia para você:

Fio a Fio

O Fio a Fio preenche os espaços com falhas. Essa técnica consiste na aplicação de fios de seda junto a raiz dos cílios, um a um, realçando o olhar por meio de fios mais longos, é a perfeita opção para pessoas que desejam ter os cílios mais alongados por mais tempo, sem a dificuldade da aplicação diária dos cílios postiços. O resultado é natural e delicado.

Tufinhos

Os tufinhos consiste na aplicação de tufinhos junto a raiz dos cílios, realçando o olhar por meio de fios mais longos. O alongamento tufinho é similar, mas ao invés de fios unitários são colados tufos com alguns fios juntos, para realçar mais o volume.

Volume Russo

é uma das técnicas mais procuradas na hora de fazer extensões nos cílios. É feito um leque de 3 a 6 micro fios de seda que é colado no fio natural. O Volume Russo tem muito mais fios, com curvatura maior também (imagina uns cílios postiços feitos especialmente para você?), ou seja, além de alongar, este procedimento dá muito volume.

Mais opções

Você também pode apostar em extensões de cílios coloridos, que dão um toque alegre para curtir o carnaval.

E se você prefere deixar os cílios naturais, porém com efeito de boneca, opte pelo Lash Lifting, uma técnica que consiste na aplicação de produtos especiais que levantam e alinham os cílios, criando efeito de alongamento da raiz até a ponta. Ele levanta, curva e organiza os cílios, e deixa com um aspecto que estivesse com máscara de cílios por várias semanas.