Ansiedade e estresse são alguns dos fatores que aumentam os problemas autoimunes do couro cabeludo, como a alopecia areata, a psoríase e a dermatite seborreica. Uma má alimentação também pode enfraquecer os fios, de acordo com especialistas. “A falta de ferro é uma das principais causas da queda de cabelo. Alimentos ricos nesse mineral, como peixe, cereais, leguminosas e frutas secas, são essenciais para manter os fios fortes. O ferro, por fazer parte da formação dos glóbulos vermelhos, nutre os folículos capilares, o que deixa os fios mais firmes e com brilho”, explica a nutricionista Carolina Vieira.