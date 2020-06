As mudanças ligadas ao momento da pandemia atual atingem as mais diversas camadas da vida das pessoas, e isso inclui as suas casas. O arquiteto Bruno Moraes afirma que já estão aparecendo demandas no seu escritório em resposta à crise na saúde. “As demandas têm sido para pensar mais a parte de higienização e ventilação dos espaços, tanto de casas, quanto de escritórios”, explica. Banheiros com janelas mais amplas e voltadas para o exterior devem estar entre as principais procuradas para realizar uma constante renovação do ar.

Na hora de pensar as bancadas, os materiais também podem influenciar na manutenção da higiene dos espaços. “Antes, se ficava muito preso no granito e mármore. O quartzo é uma alternativa que, quando chegou ao Brasil, era muito caro, mas hoje em dia já tem preço acessível”, destaca. “É uma pedra feita com o pó do quartzo e não é porosa como as outras, diminuindo a proliferação de bactérias”, explica. Seguindo a mesma lógica, os pisos de porcelanato podem substituir os cerâmicos, principalmente na área do box.

Para muitos, é hora de reduzir gastos. Em casos de reformas maiores, em que é preciso deslocar a pia ou o vaso sanitário e mexer com a hidráulica, os custos se elevam. Quando mantidos os pontos originais, o investimento pode ficar para os painéis ou a decoração. No caso do lavabo, que é um dos cartões de visitas da casa, pode ser a oportunidade de ser criativo e imprimir a personalidade do morador. “No lavabo, é possível ousar mais e, inclusive, pensar a decoração com objetos e móveis que você já tem em casa”, diz o arquiteto. Cestos de fibras naturais viram vasos de plantas; uma bandeja bonita, metálica ou com espelho, pode ser suporte para o sabonete líquido e toalhas de mão. “Jogando uma prateleira simples embaixo da pia e organizando toalhinhas enroladas e plantinhas, já dá uma nova cara.”