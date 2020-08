A sobrancelha assume diferentes formas e tamanhos para acompanhar as novas tendências de beleza e maquiagem e isso é fácil de comprovar. Basta pegar fotos de dez anos atrás e ver o quanto “fazer a sobrancelha” consistia em arrancar os pelos ao máximo e mantê-la super fina e arqueada. De um tempo para cá, a moda é ter sobrancelhas mais fartas e vistosas, tendência que teve como uma de suas musas inspiradoras a modelo Cara Delevigne quando estourou nas passarelas.

Ter sobrancelhas marcantes tornou-se a libertação de quem já tinha naturalmente muitos pelos na região, inspiração para mulheres conhecerem o formato natural das suas e a busca para destacá-las de forma harmônica com o restante do rosto. Há quem prefira um visual mais natural, apenas penteando os pelos, e quem goste de mantê-las desenhadas. A moda é ser “sobrancelhuda” e há alguns anos que as técnicas de micropigmentação tornaram-se queridinhas de grande parte do público feminino (e masculino também).

A micropigmentação é o processo semidefinitivo de implantação de pigmento na pele com o objetivo de corrigir falhas e assimetrias com um efeito que imita os fios. Ao chegar em um ateliê ou salão para realizar o tratamento, a cliente passa, primeiro, por uma longa conversa com o profissional. “A gente conversa muito com a cliente para entender o que ela busca, qual a sobrancelha dos sonhos dela, que efeito ela quer”, explica Rose Lourenço, fundadora do ateliê Além do Olhar, especializado em design e micropigmentação de sobrancelhas. Ela reforça que, para um resultado ideal, é preciso fazer uma análise detalhada junto à cliente.

Um mapeamento das medidas faciais é o primeiro passo. Com o uso de um paquímetro é possível tirar as medidas das linhas para saber tamanho e formato do rosto. Um desenho é feito no computador ou à mão para que a cliente consiga visualizar o resultado final e dar a aprovação. “Isso evita que se tirem pelos de lugares indevidos”, explica Rose.

A partir das preferências pessoais e da análise profissional, é decidida qual a melhor técnica para cada caso. “Por exemplo, para uma sobrancelha que é virgem, a gente indica a microblanding, que dá um resultado mais natural”, destaca. A técnica consiste em desenhar a sobrancelha fio a fio com um instrumento chamado tebori, um indutor manual de pigmento que dá um ar de preenchimento à região. A técnica tem duração de, em média, seis meses a um ano — um pouco menor que a micropigmentação, por ser um procedimento mais superficial.

“Uma sobrancelha que já tem pigmento, que precisamos fazer apenas a manutenção, utilizamos o dermógrafo elétrico para a técnica de micropigmentação fio a fio”, explica Rose. No caso de uma correção de cor, o mesmo aparelho é utilizado. “Quando a sobrancelha está com uma cor azulada por ter passado por um processo de maquiagem definitiva, por exemplo, usamos o dermógrafo.” A maquiagem definitiva era uma técnica utilizada antes nada mais é que uma tatuagem na região. “Acontece bastante de chegarem com trabalhos antigos para arrumar. Em alguns casos, é preciso fazer primeiro uma despigmentação em duas ou três sessões”, afirma.

Cicatrização

O aparelho manual possui pequenas lâminas e o elétrico microagulhas para realizar a aplicação do pigmento na pele. Isso quer dizer que um processo de cicatrização precisa ocorrer após os procedimentos e uma série de cuidados devem ser tomados para evitar complicações e conseguir bons resultados. “Nós indicamos uma pomada cicatrizante à base de arnica, para ser utilizada de manhã e à noite. Geralmente, não se pode lavar a região, só passar um cotonete umedecido com soro ou água filtrada”, recomenda.

Rose garante que em cerca de três dias ocorre a cicatrização superficial e em 30 dias a pele já está totalmente cicatrizada. “A pele faz uma renovação de 28 em 28 dias. Nesse período, o organismo expulsa grande parte do pigmento e, por isso, a região vai clarear bastante.” Após os 30 dias iniciais, é feita uma segunda sessão para a fixação da nova cor. Essa é uma informação fundamental a ser repassada pelos profissionais, principalmente para aquelas com sobrancelha virgem para evitar “sustos” com o resultado. “É comum que nos primeiros dias da micropigmentação elas não gostem, principalmente na foto. Mas a cor vai saindo com o tempo, suavizando e chegando no resultado natural.”