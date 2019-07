Se você é uma apaixonada pelo universo beauty, com certeza sabe quem é Mari Maria. Com 26 anos, a jovem é uma das influenciadoras digitais brasileiras mais populares na internet por publicar vídeos de maquiagem e conteúdos relacionados. Atualmente, Mariana Maria (seu nome real) tem quase 11 milhões de seguidores no Instagram e mais de 7 milhões de inscritos no YouTube.

A afinidade da mineira com a maquiagem surgiu cedo. Mari é ruiva natural e sempre teve de lidar com sardinhas na pele. “A minha relação com a maquiagem vem desde pequena. Ela me trouxe a possibilidade de ser quem eu quero, quando eu quiser. Tive problemas de autoestima quando nova por conta das minhas sardas. Sofria com o bullying. Com a make, consegui desenvolver minha autoconfiança. Hoje, amo ter a opção de poder me transformar com a maquiagem”, conta.

São essas transformações, além de muitas dicas, que a influencer costuma compartilhar no seu canal do YouTube desde setembro de 2014. “Casei muito nova, aos 21 anos. Enquanto meu marido ia trabalhar, eu ficava em casa fazendo makes, treinando. Sempre que ele chegava em casa, eu estava com uma maquiagem diferente. Até que um dia ele me perguntou porque eu não me filmava enquanto maquiava. Foi aí que tudo começou”, conta.

Sobre seu processo de criação de conteúdo, Mari conta que costuma pesquisar muito. “Antes de produzir algo, procuro saber o que os meus seguidores querem ver e quais são as suas dúvidas. Quero mostrar da melhor forma possível tudo sobre as possibilidades que a maquiagem nos traz”, diz.

Possibilidades que incluem a exaltação da beleza natural, visando sempre a autoestima. “O fato de se usar maquiagem, para mim, não tem nenhuma relação com a não autoaceitação. A maquiagem é uma opção. Com ela, você pode ser mais que um. Você pode se ver de diferentes formas. Ela realça o que você já tem. Eu falo isso porque foi com a maquiagem que aprendi a me aceitar.”

Agora, ela dá um novo passo em direção a mais uma realização. Em agosto, a influenciadora lança sua linha de produtos de beleza, a Mari Maria Make Up. “Para mim, é a concretização de um sonho, como pessoa e profissional. Estou lançando o que eu mais amo, maquiagem, com a minha assinatura. Eu quis trazer produtos de que sinto falta no mercado, com qualidade altíssima e um design que é a minha cara”, conta.



Dicas da especialista

Confira alguns truques que a influencer Mari Maria confidenciou especialmente para a gente.

O que não pode faltar no seu nécessaire?

Meu produto favorito é uma boa base. Para mim, ela é essencial para uma maquiagem de qualidade.

Goiás tem um clima seco nessa época do ano. Quais os produtinhos que você indicaria para as goianas?

Sempre falo sobre a importância do cuidado com a pele antes de se aplicar a maquiagem. Uma pele hidratada faz toda diferença na hora de receber a make. Então, indico um bom hidratante para a pele e também para os lábios.

Você tem algum truque de beleza que todo mundo deveria saber?

Gelo! Esse truque é meu queridinho. Quando usamos gelo no rosto antes de fazer a make, os poros ficam mais fechadinhos e a maquiagem dura muito mais. Claro, com o auxílio de uma toalhinha.