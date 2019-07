As férias de julho estão logo aí e as praias de água doce do Rio Araguaia são alguns dos destinos favoritos daqueles que buscam diversão e contato com a natureza. E, quando se fala em praias - sejam doces ou salgadas -, fala-se também de óculos de sol. Além de proteger os olhos dos raios ultravioletas, os acessórios podem ajudar a compor o look e, a depender do modelo escolhido, favorecer (e muito) a produção. Segundo Wedja Mascena, gerente de produtos de uma rede de óticas, ter um visual harmônico com óculos pode ser mais fácil do que se imagina.

O segredo para acertar na escolha é simples: levar em consideração o formato do rosto, bem como das sobrancelhas e do nariz. “Sem isso, o acessório não favorece os traços ou a beleza de cada expressão facial”, diz. Confira abaixo dicas para escolher os óculos certos para cada formato de rosto.

Quadrado

Com ângulos retos, tem a largura e o comprimento do rosto nas mesmas dimensões e traços mais fortes e marcantes. Para realçá-los, é preciso suavizar o olhar com óculos de modelos arredondados, pois criam um visual mais harmônico, especialmente em relação ao queixo.

Redondo

De linhas arredondadas, também apresenta as mesmas dimensões de largura e comprimento de rosto. Porém, para um visual mais alongado, devem ser evitados óculos redondos para não evidenciar ainda mais o formato. As opções mais indicadas são os modelos retangulares ou quadrados com hastes mais grossas, sempre com a base da armação mais acima das maçãs do rosto.

Oval

É o mais comum e o formato de rosto mais harmônico também. Apresenta laterais mais alongadas que se estreitam próximo ao queixo. Por isso, aceitam qualquer modelo de óculos. Mas é preciso atenção em relação ao tamanho, pois, se for grande demais, deixa o visual pesado e esconde as expressões faciais. E muito pequeno pode dar a impressão de ser um acessório infantil.

Retangular

Esse formato de rosto tem a testa mais estreita em relação ao queixo, mais quadrado. Ainda pode ser triangular invertido, em que a testa é maior do que o queixo. Nos dois casos, os óculos com lentes redondas ou no modelo aviador favorecem esses formatos de rosto, já que equilibram as proporções.



Tendências para 2019

Se investir em tendências é o que você quer, então pode pensar em óculos de sol transparentes com lentes coloridas. Esses modelos relembram parte das décadas de 1980 e 1990 e estão em alta em 2019, podendo ser adicionados na maioria dos looks. A lente transparente com cor deixa qualquer produção com ar fashionista. Nesses casos, é importante entender que a cor do cabelo, pele e até do batom influencia no visual. Sendo assim, esses detalhes devem ser pensados antes.

As armações tartaruga (tortoiseshell), que já foram hit nos anos 1970, também estão de volta com força total. Antigamente, elas eram de fato feitas com cascos de tartaruga. Hoje, no entanto, os produtos são feitos sem crueldade animal, em resina ou acetato. Os modelos maxi com formato quadrado são sucesso total.