A carioca Zinzane, com cerca de 120 lojas próprias espalhadas pelo Brasil, abre nesta sexta-feira (9) sua primeira loja em Goiânia. O novo espaço de 160m2, localizado no Shopping Passeio das Águas, já contará com a coleção de verão 2020, batizada de Savana.

A grife que despontou no Rio de Janeiro em 2002 ao abraçar todos os perfis de mulheres traz para o endereço peças em tie-dye, linho e liocel coloridas com tons terrosos e animal print. O evento de lançamento terá a presença das influenciadoras Karol Menezes e Jheinnifer Lima. O som ficará a cargo da DJ Thais Katze.