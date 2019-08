Com tratamentos exclusivos e personalizados para cada tipo de cabelo, o Spa Deia e Renata tem unidade em Goiânia desde 2016 e agora atende na rua 1.136, no Setor Marista. O evento de reinauguração acontece nesta segunda-feira (12), às 19h, com presença vip Déia Dios, fundadora do negócio e criadora dos produtos e tratamentos.

O Spa é famoso por atender artistas e personalidades influentes como Thassia Naves, Glória Pires, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Fernanda Souza, Hugo Gloss, Ingrid Guimarães, Di Ferrero, Rodrigão e Alexandre Pato, entre outros.

O Spa Deia e Renata entende que cada pessoa tem um cabelo, um momento e, consequentemente, um tratamento específico. A marca se sustenta em seis principais pilares: cuidado na atenção especial tanto com os aspectos emocionais quanto na saúde dos cabelos dos clientes; a história e a história dos tratamentos são antigas e de sucesso, passadas de mãe para filha; a inovação incorporada na nossa forma de agir, comunicar e se relacionar; a continuidade para gerar resultados expressivos; e a exclusividade dos tratamentos que, por isso, são personalizados para cada pessoa.