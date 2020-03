O psicólogo e terapeuta familiar, Alexandre Coimbra, desembarca em Goiânia no dia 12 de março para participar do projeto “Integrado a você”, promovido pelo Colégio Integrado. O evento aberto ao público acontece no mesmo dia, a partir das 19 horas, no Teatro João Alves de Queiroz, no Jardim Goiás. Conselheiro do quadro “Tô querendo saber”, no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, Coimbra traz à capital a sua palestra “Família: lugar de pertencimento, diferenças e empatia”.

Os processos empáticos e as formas de coordenar as necessidades das famílias serão alguns dos pontos da palestra. “É importante discutir sobre as relações familiares porque as famílias são microcosmos da sociedade. Vamos falar sobre a possibilidade de podermos ter uma família sem opressão, hierarquias que silenciem, da convivência em uma condição não violenta, amorosa, empática, que é o que todo mundo quer para sua casa, seus lares. Vamos conversar tudo isso de uma forma muito ampla, trazendo um debate sobre as várias formas de se construir uma família no Brasil”, declara o palestrante.

Coordenador pedagógico do Colégio Integrado, Natan Marques, explica que o tema da palestra é abordado com alunos nas aulas da disciplina de Convivência Ética, que tem o objetivo de aumentar o sentimento de pertencimento, diminuir conflitos, gerar consciência e melhorar as relações no ambiente escolar de forma geral. “Entendemos que estamos formando futuros cidadãos, portanto valorizamos momentos como esse para uma formação integral de nossos alunos”.

A entrada é gratuita e para participar, basta se inscrever aqui.

Sobre o “Integrado a você”

O projeto “Integrado a Você” surgiu com o intuito de enriquecer a relação de parceria entre as famílias dos estudantes. O objetivo é construir, cada vez mais, um ambiente sociomoral e de convivência ética, apostando sempre no diálogo como o caminho. Aberto à comunidade, o projeto promove o debate de temas importantes e atuais.

Sobre Alexandre Coimbra

Psicólogo. Terapeuta familiar e de casais. Palestrante, facilitador de cursos e workshops em todo o país. Dialogante em exercício permanente. Crente no humano, na vida e nos vínculos de toda sorte. Fundador do Instituto Aripe, uma plataforma digital para a propagação de conhecimento sobre família e maternidade.

Natural do Estado de Minas Gerais, Coimbra explica que possui relações muito próximas com Goiás. “Estive em Goiânia em setembro do ano passado. Eu adoro a cidade, sou casado com uma anapolina, então Goiás faz parte do meu coração. Voltar é sempre uma experiência muito afetiva pra mim”, diz.

Informações

Palestra “Família: lugar de pertencimento, diferenças e empatia”, com Alexandre Coimbra

Data: 12 de março (quinta-feira)

Horário: a partir das 19 horas

Local: Teatro João Alves de Queiroz, no Jardim Goiás

Entrada gratuita. Vagas limitadas. Inscrições pelo link: bit.ly/38Lt8TS