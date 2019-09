Com entrada gratuita, o Mercadinho Natureba, feira que funciona há mais de dois anos em Goiânia fora do eixo das feiras livres tradicionais, inicia sua primeira exposição no Setor Oeste, neste domingo (29). A partir das 08h, a feira estará no estande do Legend Praça do Sol. O evento prossegue por mais três domingos, até no dia 20 de outubro.

A organizadora e idealizadora do Mercadinho Natureba, Yeska Ferreira, conta que a feira oferece somente produtos artesanais, naturais, saudáveis e orgânicos. Segundo ela, este é o conceito da iniciativa: “ampliar o acesso da população a produtos que estejam mais alinhados ao estilo de vida saudável, em um formato mais tranquilo e sofisticado, em ambiente agradável”.

Durante os quatro domingos da exposição o local receberá mais de 25 expositores que oferecerão confeitaria saudável, com bolos, biscoitos e doces; queijos; cogumelos; azeites saborizados; sucos e polpas naturais; verduras e frutas orgânicas e não orgânicas; sucos e vinhos orgânicos; chips artesanais e diversos artesanatos.

Um dos diferenciais da exposição, segundo Yeska é ser aberta a animais, contando, inclusive, com a oferta de artigos para pets, como alimentação natural e petiscos saudáveis etc. A organizadora estima que cerca de 800 pessoas devem visitar o local somente neste primeiro domingo.