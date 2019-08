Com quase quatro décadas de atuação no mercado de revestimentos de parede e tecidos, a Orlean instala-se em Goiânia na próxima semana. Sob a direção dos empresários Keilen Menezes e Ramalho Neto o novo showroom da label brasileira trará um mix de produtos ideais para espaços indoor.

O open house para convidados, entre eles arquitetos, designers de interiores, imprensa e formadores de opinião, será no dia 3 de setembro, às 19h30 e contará com a presença do diretor da marca Marcelo Orlean. "O nosso showroom tem o propósito de proporcionar uma experiência única no ato da escolha de papeis de parede e tecidos, que vão agregar design inovador, funcionalidade e qualidade aos projetos dos nossos clientes ", explica Keilen Menezes.

A Orlean Goiânia estará aberta ao público a partir do dia 4 de setembro, com atendimento personalizado, previamente agendado na Praça do Cruzeiro, nº 47 Setor Sul.