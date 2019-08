Com o intuito de apresentar os caminhos para aplicar a inteligência emocional e melhorar o desempenho na carreira em tempos de crise, a palestra "O Poder da Ação" acontece em Goiânia nesta segunda (19). O evento tem início às 19 horas e é realizado na sede da Febracis.

Participantes poderão aprender conceitos, técnicas e ferramentas que irão ajudá-los a encontrar o maior potencial individual. A palestra é destinada para as pessoas que desejam ter foco, disciplina, alta performance e conhecimento sobre coaching.

A palestra pretende, ainda, trazer conhecimento para o desenvolvimento pessoal e um guia prático sobre como descobrir potencialidades. As inscrições estão abertas pela internet. As vagas são limitadas. A entrada é a aquisição do livro "O Poder da Ação", best-seller do PhD Paulo Vieira, pelo valor simbólico de R$ 29,90.