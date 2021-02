A ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, anunciou nesta terça-feira (9) no Instagram a estreia em 16 de março de uma série infantil na Netflix. O programa "Waffles + Mochi" será estrelado por ela e dois fantoches.

Michele publicou uma foto na rede social acompanhada dos fantoches e escreveu que está muito animada em compartilhar o novo programa infantil na Netflix, algo que ela está trabalhando há muito tempo. Em seguida, apresentou os dois fantoches, Waffles e Mochi, como seus novos amigos.

"É tudo uma questão de boa comida: descobri-la, cozinhá-la e, claro, comê-la. Esses dois nos levarão a aventuras por todo o mundo para explorar novos ingredientes e experimentar novas receitas. As crianças vão adorar, mas sei que os adultos também vão dar muitas risadas -e algumas dicas de cozinha", escreveu a ex-primeira dama dos Estados Unidos.

Segundo Michelle, o programa infantil é de muitas maneiras uma extensão do seu trabalho para apoiar a saúde das crianças como primeira-dama. Ela admitiu que gostaria que, quando as filhas eram pequenas, tivesse existido um programa como "Waffles + Mochi".

"Eu também sei que este é um momento difícil para tantas famílias, e estou esperançosa de que este show delicioso possa trazer um pouco de luz e risos para lares em todo o mundo. É por isso que, como parte do compromisso do programa em ajudar as famílias durante a pandemia, estamos trabalhando com nossos parceiros da PHAnews para fornecer ingredientes frescos às famílias necessitadas em todo o país para que possam cozinhar juntas em casa", escreveu.

ESTRELA DE DOCUMENTÁRIO

Michelle Obama foi estrela em um documentário produzido pela Netlix, em 2020. A produção seguiu os passos da ex-primeira-dama americana durante a turnê global de lançamento do seu famoso livro de memórias.

Intitulado "Becoming" ("Minha História", em português), o documentário ainda está disponível na plataforma de streaming. O filme foi a mais nova parceria da família Obama com a gigante do audiovisual depois do lançamento de "Indústria Americana" (2019), que venceu como melhor documentário no Oscar de 2020.