Voltada ao público infantil de Goiânia, a corrida Opus Kids chega à sua 5ª edição no dia 6 de outubro. O evento tem início às 8h e acontece na Rua 146, do Setor Marista. Crianças de 1 a 12 anos podem participar da corrida, que será dividida em baterias separadas por idade.

O tema deste ano é o combate à obesidade infantil e a promoção de um estilo de vida e alimentação saudáveis para as crianças. Além da prova, haverá diversas atrações para as crianças e familiares: brincadeiras ao ar livre, circuito crosskids, interação com super-heróis, aulas de dança, parque infantil, gol premiado, pinturinha de rosto, iniciação às atividades circenses, minisalão de beleza e oficina de minihorta.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da prova (www.hanker.com.br/opuskids ) até o dia 1º de outubro ou até que seja atingido o limite de participantes. São dois tipos de inscrição: o kit básico é limitado a 500 atletas e contém pulseira de identificação, camiseta atleta, saco mochila e squeeze. O valor é R$ 45. Já o kit premium é limitado a 100 atletas e contém os mesmos itens do kit básico mais uma camiseta adulto para a mãe, pai ou responsável. O valor é R$ 80. A premiação será por medalhas.

Serviço:

Corrida Opus Kids – para crianças de 1 a 12 anos

Data/horário: 6 de outubro, às 8h

Local: Rua 146, Setor Marista, ao lado do decorado Opus Acqua.