O pianista e maestro João Carlos Martins, reconhecido por ser um dos maiores pianistas do mundo e apontado como o maior intérprete de Bach estará em Goiânia nesta segunda-feira (30). O maestro vem à cidade para o lançamento do projeto Papo com Conteúdo. A apresentação contará com pocket show e palestra do ícone da música clássica brasileira.

Parte dos ingressos será disponibilizada gratuitamente ao público, mediante inscrição pela plataforma Sympla. Essa será uma oportunidade especial para os convidados, tendo em vista que o artista anunciou no início deste ano o encerramento da carreira de grandes concertos. Ele continua agora somente com apresentações intimistas e palestras corporativas.

Durante o evento, o pianista promete executar peças de J. S. Bach e Tom Jobim. Ele também palestra para público composto por empresários, executivos e formadores de opinião sobre sucesso e superação. Martins retratará toda a sua vida artística, passando pelo início de sua carreira no piano, com um concerto triunfal com o maestro Zubin Metha até os acidentes com as mãos. Abordará também o fim da carreira de pianista e o início na carreira como regente. Com base em toda sua experiência de vida, o renomado profissional falará sobre temas como resiliência, foco em resultado, trabalho em equipe, superação das adversidades, entre outros.

A iniciativa abre uma extensa agenda cultural a ser realizada em Goiânia pelo Plateau d’Or, do Grupo Toctao. De setembro a dezembro de 2019, serão apresentadas diversas atrações com foco em cultura, gastronomia, bem-estar, lifestyle, economia e design. A proposta da iniciativa é estimular a cultura na cidade.

Uma estrela determinada

João Carlos Gandra da Silva Martins, hoje com 79 anos de idade, começou seus estudos ainda menino, em São Paulo, estimulado pelo pai que era apaixonado pelo piano. Aos oito anos, venceu seu primeiro concurso executando obras de Bach, somando sucessivas vitórias e extremos crescimento musical desde então. Aos vinte anos estreou no Carnegie Hall, patrocinado por Eleanor Roosevelt. Tocou com as maiores orquestras norte-americanas e gravou a obra completa de Bach para piano, sendo considerado o maior intérprete brasileiro das obras do compositor. Foi ele quem inaugurou o Glenn Gould Memorial em Toronto.

Durante a carreira, infelizmente, sofreu acidentes que prejudicaram a mobilidade de suas mãos para a profissão de pianista. Fez adaptações e prosseguiu mesmo com as dificuldades tendo inclusive gravado o álbum Só para Mão Esquerda. Entretanto, com o correr dos anos desenvolveu no membro superior saudável, o esquerdo, uma doença chamada contratura de Dupuytren, o que inviabilizou tocar piano. Tomou então a decisão de se tornar regente, tendo também sido muito bem-sucedido.

Sua história é uma das mais emocionantes e inspiradoras do mundo musical. Mesmo com limitações, ele não parou em momento algum e é reconhecido por ser um dos maiores pianistas do mundo é apontado como o maior intérprete de Bach. A paixão do palestrante João Carlos Martins pela música originou o documentário franco-alemão “Martins Passion”, vencedor de quatro festivais internacionais.