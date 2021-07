Desde o dia 28 de junho, data em que se celebra a diversidade, o o Shopping Bougainville recebe a exposição Diversidade em Cores, realizada pela loja Inhaí? Look & Fashion, em parceria com o artista plástico, Hector Angelo, e o coreógrafo e bailarino, Rodrigo Aguiar. A realização é da Inhaí? Look & Fashion.

A mostra reúne croquis assinados por Hector a partir das cores da bandeira e surgiu a partir de um convite feito por Rodrigo, para que o artista goiano desenvolvesse os figurinos de um vídeo ativista (Produzido pela Dn Studio), intitulado Amor e Cor, exibida no local. De acordo com a organização, a produção visual tem o objetivo de despertar o olhar da sociedade para a causa por meio da arte e da dança.

De acordo com o relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais (ILGA), o Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídios de pessoas LGBTQIA e também é o líder em assassinato de pessoas trans no mundo.

O vídeo foi gravado no espaço da boate Avalon Club, que é comandada por Bárbara Rodrigues Leão. Grande nome do cenário LGBTQIA+ da capital goiana, a empresária também faz uma participação no clipe exibido na exposição, contando sua história, ao lado dos bailarinos da casa noturna.

A exposição Diversidade em Cores segue aberta gratuitamente ao público, no piso do Shopping Bougainville, até o dia 28 de julho.

Serviço:

Exposição Diversidade em Cores

Onde: Shopping Bougainville – Piso 2

Quando: até 28/07

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 14h às 20h