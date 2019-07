A influencer goiana Marcela Noleto, mais conhecida como Lalá Noleto, estará na cidade natal nesta quinta-feira (25). A influenciadora digital é a convidada especial da empresária Ana Paula Garcia para a inauguração da flagship de Camélias.

Lala desembarca em Goiânia com uma agenda intensa, que incluiu almoço no 1929 Trattoria Moderna e um talking sobre a parceria da marca para o Verão 2020 durante o coquetel comemorativo na nova loja da empresária.

O evento de inauguração é somente para convidados e contará com o som do DJ Ruben Fontes. O projeto do local, localizado no setor Marista, é assinado pela arquiteta Tereza Paes Del Papa. São 700 m² divididos em moda casual, festa, um corner da Villa Vilela e, ainda, no último pavimento será o espaço de produção da marca.