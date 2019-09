Unindo tradição, modernidade e praticidade, o Kanpai Express abre as portas de uma nova unidade em Goiânia nesta quarta-feira (25). A nova loja fica localizada no Orion Business Complex, no setor Bueno, e prevê proporcionar uma experiência de sabor e atendimento aos clientes.

O menu do Kanpai Express conta com sushis, sashimis, pratos quentes, bebidas, saques e muito mais. Um dos diferenciais é a opção para o cliente entre o self service (servido durante o almoço) e à la carte (happy hour e noturno).

Durante toda a semana de inauguração serão sorteados vouchers e brindes. Para concorrer, basta acessar o site kanpaiexpress.com.br e preencher um formulário.