A 6ª edição do Mega Moda Fashion – MMF começa nesta quarta-feira (14) e segue até o dia 16 de agosto. Realizado pelo Grupo Mega Moda, o desfile trará looks de 46 marcas do segmento infantil, moda praia, fitness, feminina, plus size, masculina, lingerie e calçados. As apresentações acontecerão em uma estrutura montada especialmente para o evento no piso G3 do Mega Moda Shopping, localizado na região da 44, importante polo de moda atacadista do Brasil, em Goiânia.

São esperadas cinco mil pessoas nos três dias de desfile, que terá o tema “Empodere-se”. Com direção artística de Cleydson Francisco e styling assinado por Izabelle Capuzzo, o MMF 2019 trará para a passarela jeans com modelagem mais ampla, peças em linho e laise (tecido de algodão com textura bordada), conjuntos e, claro, as cores eleitas pela Pantone, como coral, verde menta, pink, laranja meio avermelhado. Em relação às estampas, a expectativa é que as coleções trabalhem com tie dye, tropical/floral – um clássico da região e que apareceu muito forte na última edição do desfile - e listras.

Line-up

O primeiro dia do Mega Moda Fashion terá a abertura feita por um grupo de mulheres trans, formadas em costura industrial e design de moda pelo projeto “Costurando Poemas”, com o objetivo de apresentar a importância do não preconceito e a inclusão de pessoas trans nas organizações, ambientes tradicionais de trabalho, além do fomento ao empreendedorismo. As mulheres do projeto desfilarão peças da coleção desenvolvida pelo artista goiano Hector Angelo, que é internacionalmente conhecido por se inspirar em temas ligados às questões de gênero, inclusão racial e protestos contra qualquer tipo de bullying.

Na sequência, Juju Salimeni, Paula Amorim, Fernanda Keulla, a influencer Mel Soares e a atriz mirim Lorena Queiroz cruzarão a passarela. No dia 15 de agosto, é a vez de Nicole Bahls, Isabele Temoteo e Vivian Amorim desfilarem com as peças. Para fechar, no dia 16 de agosto, Mirella Santos, Jesus Luz, Lorena Improta e a influencer Marina Ferrari apresentarão as coleções.

Para dar um tom ainda mais inclusivo e animado ao MMF 2019, os DJs Lilian Preta e Liliane B. – Black Sisters, Lipy Bitch, Caio Alê, Tanisha LaQuanda, Eloah, Yuri Moura, agitarão o lounge antes e depois dos desfiles.