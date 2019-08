A primeira edição do bazar “Migles Juntas e Convidados” acontece neste domingo (18), das 11h às 17h. O evento, que prevê venda de peças novas e usadas e também dá aos visitantes a oportunidade de fazer doações, acontece no decorado do Marista Prime Residence, localizado na Rua 32 do Setor Marista, em Goiânia. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

O bazar é uma iniciativa criada pelas digitais influencers Reca Meneses, Alessandra Morais, Dayane Rocha, Polyana Banke e Aline Rayane. A intenção é a realização de eventos sobre moda que pregam os conceitos de desapego e solidariedade.

O “Migles Juntas e Convidados” contará ainda com a participação de outras influencers convidados. Todos terão um espaço próprio dentro do decorado para expor seus produtos, entre roupas, acessórios e calçados de marcas famosas como Calvin Klein, Colcci, Animale e Abercrombie, entre peças novas e usadas.

Além disso, cada expositor terá também um local para receber doações de peças dos visitantes, que serão encaminhadas a instituições de caridade, bem como os alimentos arrecadados durante o evento.

Serviço

Bazar “Migles Juntas e Convidados”

Dia: 18 de agosto, domingo

Horário: Das 11h às 17h

Local: Decorado do Marista Prime Residence, Rua 32, no Setor Marista

Entrada: 1kg de alimento não perecível