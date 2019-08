Conhecida por sua precisão e elegância, a BOSS, do grupo HUGO BOSS, abriu recentemente as portas de sua primeira loja em Goiânia. O ponto escolhido para a abertura da loja fica no Shopping Flamboyant. Para celebrar a chegada da marca na cidade, um coquetel exclusivo para clientes e convidados agitará a loja nesta quarta-feira (14), com a presença do casal de atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos.

Os convidados poderão conhecer as novidades da marca e bater um papo com os atores, que estarão presentes na cidade exclusivamente para o evento. “Estamos muito satisfeitos com a abertura da BOSS em Goiânia – uma ação que faz parte do plano de expansão da marca no Brasil. Atualmente, a BOSS é a marca internacional de vestuário do segmento upper premium com o maior número de lojas no país”, comenta Romeo Bonadio, Country Manager HUGO BOSS Brasil.