Ludovica Homero inaugura espaço de arte em Goiânia Localizado no Marista, lugar foi pensado para materializar ideias e acelerar as conexões profissionais através da arte

O artista goiano Homero, criador do Movimento Mundial do Amor, inaugura nesta terça-feira (2/7), às 19h27, o Coração de Rua - Artspace / Gallery. Localizado na rua 145, do Setor Marista, em Goiânia, o espaço é o escritório central da marca Coração de Rua no Brasil e núcleo de artistas e empreendedores no ramo das artes. O Artspace traduz os conceitos e a cultura...