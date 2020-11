Para quem o admira por meio da telinha da Tv Anhanguera, afiliada Globo em Goiânia, no programa The Voice, o goiano Fernando Manso faz show neste domingo, 22, na Capital. O cantor será atração no Yolo Beer Garden para um show que mistura músicas próprias e, claro, vários sucessos do repertório do artista.

Ele é o representante de Goiás na 9ª temporada do The Voice Brasil, passou na fase das Batalhas no duelo contra Dan Gentil. O programa completou na noite de quinta-feira (19) a fase das Batalhas e os técnicos Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló completaram seus times com 11 participantes (cada) para a Rodadas de Fogo.

Manso só no nome, ele demonstra ter voz potente e canta muito! No domingo o repertório autoral está garantido, assim como outros sucessos da música internacional e nacional.