O Vogue Fashion's Night Out desembarca em Goiânia na próxima quinta-feira (12). Com desfiles, palestras sobre tendências, shows, exposições e vendas especiais, além de interatividade e novidades no mundo da moda, o evento promete exibir diversas tendências, tudo em sintonia total com a chegada das novas coleções às lojas.

Realizado no Flamboyant Shopping, com atrações abertas ao público, o Vogue Fashion's Night Out traz ações simultâneas, priorizando informação para quem se interessa em tendência. Nesse cenário, ganha evidência os bate-papos informais e talk shows, entre eles um momento que contará com o time Vogue e a atriz Sophia Abrahão.



Daniela Falcão, diretora geral das Edições Globo Condé Nast, Paula Merlo, diretora de conteúdo da Vogue Brasil e Vívian Sotocórno, editora sênior de moda da Vogue Brasil são as personalidades do time Vogue que marcarão presença em Goiânia. O line-up ainda contará com desfiles das marcas Le Lis Blanc, Hugo Boss com coleção feminina, Rosa Chá e Valisere.

O casting de presenças aguardadas inclui nomes como a blogueira fitness Juju Norremose, o especialista no mercado de luxo do Brasil Carlos Ferreirinha, Virgínia Gutierre, da Tereza Perez, as lifestyles influencers Layla Monteiro e Luisa Accorsi, o stylist Baby Bordoni, Rita Lazzarotti do time Vogue, o beauty artist das celebridades Fernando Torquatto e a maior figurinista do cenário nacional, Gogoia Sampaio.



Line-up



10h – Body For Sure apresenta Juju Norremose e convidados em bate papo sobre Healthy & Positive Lifestyle, seguido de Aulão de Crossfit;

11h30 – De que luxo estamos falando nestes novos tempos? Com Carlos Ferreirinha;

12h30 – A vida perfeita das redes sociais realmente existe? Desmistificando a vida de influencer com Layla Monteiro e Luisa Accorsi;

14h – Animale apresenta: Moda, Luxo e Lifestyle: Personal luggage, como arrumar uma mala inteligente com Virgínia Gutierre da Tereza Perez e Fashion Tips com o stylist Baby Bordoni e convidadas;

15h – Talk de moda com o time Vogue e Rita Lazzarotti: como é a vida de uma stylist de celebridade: separação entre pessoal e profissional, o que foi preciso para 'chegar lá' e os bastidores da construção de imagem de alguém famoso;

16h – Louis Vuitton apresenta: os bastidores fashion da televisão: Daniela Falcão capitaneia um talk com Fernando Torquatto, o beauty artist das celebridades e Gogoia Sampaio, maior figurinista do cenário nacional;

17h – Hugo Boss apresenta: Talk time Vogue e Sophia Abrahão: redes sociais como plataforma de expressão e como as roupas influenciam na construção da imagem pessoal;

18h – Desfile Le Lis Blanc (em frente à loja);

19h – Desfile Hugo Boss - coleção feminina (na cúpula);

20h – Desfile Rosa Chá (em frente à loja);

21h – Desfile Valisere (na cúpula);

21h30 Show com Carina Duarte;

23h – fechamento shopping.



VFNO 2019



Criado em 2009 pela Vogue americana, o evento se tornou a maior celebração do mundo em torno da moda e seus parceiros. No Brasil, a programação 2019 acontece em, Goiânia (12/09), Brasília (26/09) e Maringá (08/10). Nas datas escolhidas, os shoppings recebem o time Vogue e seus convidados para um dia inteiro de atrações, com palestras sobre tendências, shows, exposições e experiência de compras especiais. Tudo relacionado à moda e em sintonia com a chegada das novas coleções às lojas no mês de setembro.