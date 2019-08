Praticada por famosos como a apresentadora Angélica, o ator Tom Cruise e a nossa über model Gisele Bündchen, a meditação transcendental é uma técnica simples, que além de inúmeros benefícios para saúde impulsiona o desenvolvimento cerebral, aumenta a criatividade e melhora os relacionamentos. Conforme especialistas, estudos garantem que a meditação transcendental faz efeito mesmo em quem é cético e não se liga muito no tema. As evidências seriam confirmadas por pesquisas científicas.

Com isso em mente, os goianienses interessados no assunto vão poder assistir, gratuitamente, uma palestra introdutória sobre a técnica. O evento acontece no próximo dia 9 de agosto, às 18h30, no Hotel Serras Goyaz, localizado no setor Bueno. A palestra será ministrada por Teresa Castilho.